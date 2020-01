Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura a PSD impotriva guvernului Orban "nu va trece" Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a solicitat convocarea saptamâna viitoare a unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru angajarea raspunderii guvernului pe legea privind revenirea la alegerea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, sâmbata, ca partidul pe care îl conduce va ataca la Curtea Constitutionala actul normativ privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin, în cazul în care va pica în Parlament motiunea de cenzura pe…

- Conferința de presa organizata de UDMR Salaj, vinerea trecuta, la sediul formațiunii politice din Zalau, a adus in prim plan o retrospectiva a anului politic 2019 și cateva puncte importante pe care UDMR le are in vedere in ceea ce privește viața politica și sociala pentru anul in curs.

- Conducerea interimara a PSD va discuta despre moțiunea de cenzura intr-o ședința BPN programata pentru luni, la ora 09.00, la sediul central al partidului, spun surse din partid. PSD vrea ca o noua majoritate parlamentara sa demita Guvernul Orban, sa impiedice alegerea primarilor in doua tururi și…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca Guvernul și-a respectat promisiunea și a facut ce trebuie pentru țara, prin decizia de a-si angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Asumarea proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi este cel mai important…

- Potrivit aritmeticii parlamentare, PSD nu are, in acest moment, majoritatea necesara pentru a da jos Guvernul Orban. Impreuna, cele doua partide au doar 228 de voturi, iar pentru ca motiunea sa treaca, este nevoie de 233 de voturi. Astfel, social-democratilor le lipsesc cel putin 5 voturi pentru ca…

- Raluca Turcan a declarat ca, in cazul in care proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin nu va trece in Parlament, atunci Guvernul va lua alte masuri. Vicepremierul a precizat ca opțiunea unei moțiuni de cenzura exista in orice moment Reacția a venit in contextul in care…

- (UPDATE) Vasile Bolea anunta ca PSRM inainteaza motiunea de cenzura. (15:17) Maia Sandum tine un discurs in plen. Premierul prezinta proiectul privind modificarea Legii Procuraturii, care a fost asumat de Guvern.