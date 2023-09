Victime multiple într-un accident pe E70 Doua autocare și un TIR s-au ciocnit intre localitațile Bujoreni și Prunaru, pe drumul european E70. Sunt victime multiple, iar la fața locului intervin ambulanțe din Teleorman, Giurgiu și București, inclusiv un elicopter SMURD. Accidentele se țin lanț in sudul țarii. O noua tragedie s-a produs, de aceasta data pe drumul european E70, intre localitațile Bujoreni și Prunaru. Acolo s-au ciocnit violent doua autocare (in care se aflau aproximativ 60 de persoane) și un TIR. La fața locului au intervenit 14 ambulanțe SMURD și una de la SAJ, plus un elicopter SMURD. Traficul e blocat in zona, iar circulația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

