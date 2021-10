Viceprimarul Lațcău anunță plângeri penale și chemări în judecată după dezvăluirile consilierului local Radu Țoancă „Șantaj, amenințari, plangeri penale”. Astfel descrie viceprimarul Ruben Lațcau „meniul” experienței din politica locala. Acesta a reacționat printr-un amplu mesaj pe pagina sa de Facebook la anunțul facut astazi de consilierul local Radu Țoanca. Pe scurt, Țoanca a anunțat ca, actualul viceprimar nu și-ar fi efectuat toate orele de munca in folosul comunitații, dupa ce […] Articolul Viceprimarul Lațcau anunța plangeri penale și chemari in judecata dupa dezvaluirile consilierului local Radu Țoanca a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

