Salajeni implicati intr-un accident in Spania

Marti a avut loc un accident grav de circulatie in localitatea Pedro Munzo, din Spania, in care au fost implicate persoane din localitatea Pericei, judetul Salaj. Din informatiile primite de la o persoana necunoscuta se pare ca in evenimentul rutier au fost implicate doua masini. Martorul ocular ne-a relatat… [citeste mai departe]