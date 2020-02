Veşti bune pentru români. Se măresc salariile. Ce condiţie trebuie îndeplinită ca să primeşti mai mulţi bani Potrivit acestei propuneri, angajații care au studii superioare ar urma sa beneficieze de un coeficient de salarizare de 1,7, adica veniturile vor porni de la 3791 de lei pentru salariul minim brut. In prezent, valoarea acestuia este de 2230 de lei. Daca va fi aplicata aceasta regula, atunci un angajat va primi in mana 2.288 de lei, iar angajatorul va plati un cost total de 3876 de lei pe luna. La un calcul simplu se poate observa ca angajatorul va avea o creștere a costurilor salariale de peste 60%. Salariul minim brut diferențiat pentru angajații cu facultate, care au cel puțin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

