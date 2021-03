Stiri pe aceeasi tema

- Leah Schrager are 28 de ani și se poate lauda ca este un model de succes, cu milioane de fani in intreaga lume. Totuși, tanara spune ca nu poate avea prieteni, iar motivul este de-a dreptul uluitor.

- Proiectul fanilor lui Dinamo - DDB - se extinde cu un braE› iberic oficial: o asociaE›ie nonprofit A®nfiinE›atAƒ la Madrid, avA¢nd scopul de a atrage mai uE™or fonduri E™i sponsorizAƒri din Peninsula IbericAƒ. Proiectul de salvare a lui Dinamo susE›inut de suporteri a accesat un nivel superior. Este…

- Dan Negru se mandrește cu asistenta lui, de la “Roata Norocului”, emisiune-concurs pe care o prezinta la postul de televiziune Prime TV, din Chișinau. Anastasia Fotachi (24 de ani), o rasfațata a titlurilor de Miss, se pregatește de nunta cu celebrul miliardar Gabriel Stati (43 de ani), a carui avere…

- Sa vezi și sa nu... crezi! Veste bomba in showbiz! Costeluș Cașuneanu și Ana Maria, din nou impreuna? Cum au fost surprinși cei doi? Imagini de senzație cu afaceristul și fosta soție surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- O femeie din localitatea ieseana Parcovaci si-a dat sotul in judecata si a cerut un ordin de protectie impotriva lui, doar pentru a-l obliga sa doarma in alta camera, scrie adevarul . Totul a inceput in momentul in care sotul femeii s-a intors de la munca din strainatate. Acestuia nu i-a placut cum…

- Deși in echipa Razboinicilor se strang randurile, surpriza din partea echipei ”Survivor Romania 2021” este ca noul concurent intrat in jungla va ajunge in echipa adversa, ce a Faimoșilor. Georgiana a fost mutata in tabara roșie in urma unei incaierari cu foștii sai colegi, Lucian a parasit competiția…

- Petru, un copil de origine romana, s-a nascut perfect sanatos la un spital din Valencia, dar dupa noua zile s-a intors in stare grava la pediatrie. Copilul ar fi luat COVID de la fratele sau mai mare, care era asimptomatic, relateaza Mediafax. Dupa 70 de zile de ingrijiri, Petru a fost externat in aplauzele…

- Situație incredibila in județul Iași! Fiul unei femei care fusese inmormantat in urma cu o saptamana, s-a intors acasa viu și nevatamat. Conform Ziarul de Iași, in luna octombrie, un barbat de 51 de ani dintr-o comuna de langa Iași a disparut de acasa. El locuia impreuna cu mama lui, iar dupa patru…