Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a castigat, duminica, Marele Premiu al Mexicului, a XVIII-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, si este foarte aproape de a deveni campion pentru a sasea oara. El are nevoie de cel putin locul 8 la urmatoarea etapa pentru a fi sigur de…

- Max Verstappen (Red Bull) a fost retrogradat trei locuri pe grila de start la Marele Premiu al Mexicului, deoarece nu a incetinit cand era steagul galben, dupa accidentul lui Valtteri Bottas. Astfel, in locul lui Verstappen, din pole position va pleca monegascul Charles Leclerc (Ferrari). Max Verstappen…

- Max Verstappen (Red Bull) a fost retrogradat trei locuri pe grila de start la Marele Premiu al Mexicului, deoarece nu a încetinit când era steagul galben, dupa accidentul lui Valtteri Bottas. Astfel, din pole position va pleca monegascul Charles Leclerc (Ferrari), potrivit News.ro.Max…

- Max Verstappen (Red Bull) a fost retrogradat trei locuri pe grila de start la Marele Premiu al Mexicului, deoarece nu a incetinit cand era steagul galben, dupa accidentul lui Valtteri Bottas. Astfel, din pole position va pleca monegascul Charles Leclerc (Ferrari).Max Verstappen a fost convocat…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca duminica de pe prima poziție a grilei in Marele Premiu al Mexicului, a 18-a etapa din ediția 2019 a Campionatului Mondial de Formula 1. Lewis Hamilton (Mercedes), care are posibilitatea de a-și asigura matematic titlul in cursa de duminica, va pleca de pe…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca duminica de pe prima poziție a grilei in Marele Premiu al Mexicului, a 18-a etapa din ediția 2019 a Campionatului Mondial de Formula 1. Lewis Hamilton (Mercedes), care are posibilitatea de a-și asigura matematic titlul in cursa de duminica, va pleca de pe…

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas a castigat, duminica, Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, iar echipa sa, Mercedes, s-a impus in clasamentul mondial al constructorilor pentru a sasea oara la rand, scrie news.ro.Pe circuitul de la Suzuka, Bottas a fost urmat de germanul Sebastian Vettel,…

- Ferrari a produs duminica o mare surpriza in Marele Premiu al statului Singapore. Dupa ce Charles Leclerc a obținut victorii consecutive la Spa-Francorchamps și Monza, șansele Scuderiei in Singapore erau semnificativ mai mici ca urmare a circuitului foarte lent. Cu toate acestea, Ferrari a obținut atat…