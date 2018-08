Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost arestate, suspectate ca au folosit doua drone, incarcate fiecare cu cate un kilogram de explozivi, cu scopul de a-l asasina pe presedintele Nicolas Maduro, a anuntat Guvernul, relateaza The Associated Press.

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat duminica in cadrul unei emisiuni televizate ca Guvernul Statelor Unite nu a fost implicat in atacul din Venezuela din timpul discursului presedintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- Tentativa de asasinat televizata in direct in Venezuela. Drone incarcate cu explozibil au fost detonate la doar cativa metri de locul unde presedintele Nicolas Maduro sustinea un discurs. Liderul de la Caracas si prima doamna, desi speriati de explozie, au scapat nevatamati.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a scapat sambata nevatamat dintr-un atentat de la Caracas in care au fost folosite mai multe drone incarcate cu explozibili, a anuntat ministrul informatiei, citat de agentiile internationale de presa, scrie agerpres.ro. Sapte militari au fost raniti…

- Drone incarcate cu explozibili au fost detonate in apropierea unei ceremonii militare unde presedintele venezuelean Nicolas Maduro sustinea sambata un discurs, dar el si restul guvernului au scapat nevatamati din acest incident, relateaza Reuters. Ministrul informatiei, Jorge Rodriguez, a vorbit despre…

- Șaptezeci persoane, dintre care opt sub 18 ani, au murit, sambata noaptea intr-un club din Caracas, Venezuela, in timpul unei petreceri de absolvire. Tinerii petreceau in localul aglomerat cand a explodat o grenada lacrimogena și s-a produs panica generala, scrie Deutsche Welle. Incidentul s-a produs…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața, sambata in zori, intr-un club din capitala Venezuelei, Caracas, dupa ce in incinta acestuia a izbucnit o incaierare, iar o persoana a aruncat cu o grenada lacrimogena, ceea ce a provocat o busculada, a anunțat ministrul venezuelean de Interne și Justiție, Nestor…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dancila face parte din strategia președintelui Klaus Iohannis de a darama actualul Guvern și de a-și impune, din nou, ”Guvernul Meu”.”Asistam la o situație ridicola…