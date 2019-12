Vaslui: Importanţa testării HIV şi necesitatea acţiunilor de prevenţie, subliniate la evenimentul "Comunităţile fac diferenţa" Asociatia "Iris" Vaslui a organizat, joi, dezbaterea "Comunitatile fac diferenta" cu privire la situatia cazurilor de HIV/SIDA, ocazie cu care a fost subliniata importanta testarii HIV in randul populatiei, care se efectueaza in mod gratuit. Totodata, participantii la dezbatere au vorbit despre necesitatea implicarii cat mai multor institutii in actiunile de preventie si despre atitudinea pe care trebuie sa o aiba persoanele sanatoase fata de cei aflati in suferinta. "A devenit o traditie ca in luna decembrie sa ne intalnim cu reprezentantii institutiilor implicate in prevenirea luptei impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

