- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anunta ca impreuna cu expertii cauta un nou nume pentru variola maimutei. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca va convoca o intalnire de urgenta saptamana viitoare pentru a stabili daca focarul va fi clasificat drept urgenta de sanatate publica…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a reunit intr-o intalnire de urgenta pe tema noului focar care a izbucnit in Europa: variola maimutei, o infectie virala frecventa in vestul si centrul Africii, dupa ce peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate in mai multe state europene, relateaza…

- Peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate cu aceasta infecție virala endemica specifica Africii de Vest, in mai multe state europene și in America de Nord, Canada și Australia. O noua afecțiune virala pune in alerta lumea medicala. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a convocat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa organizeze vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza Reuters, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

