Vanotek is gonna be there for you! Pe scena The Concert, pe 31 mai, la Romexpo

Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes, artista sensibila care aduce intotdeauna emoții profunde prin melodiile ei, vine la The Concert cu cel mai amplu show din 2020. Irina va urca pe scena de la Romexpo pe 31 mai și va prezenta, in cadrul evenimentului-concept care va aduce impreuna 13 dintre cei mai cunoscuți și apreciați…

- “Magic in 5” este primul talent show muzical de creație din Romania, care se difuzeaza exclusiv in online și ii are ca lideri pe Adda, Vanotek și Alex Velea. Concurenții care vor sa fie parte din echipa Addei, lui Alex Velea sau Vanotek trebuie sa aiba peste 14 ani, sa se filmeze cantand o piesa […]

- Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a elaborat un infografic „Justiția din Republica Moldova: Salariile judecatorilor și procurorilor”, pentru informarea publicului despre sistemul de justiție din Republica Moldova prin prisma informației statistice. Potrivit autorilor,…

- Grupul american nu metal Slipknot va sustine, pe 27 iulie, primul concert in Romania, la a noua editie a festivalului Metalhead Meeting, care va avea loc la Romexpo, scrie news.ro.Cel de-al saselea material de studio al trupei, „We Are Not Your Kind”, a aparut in 2019 si a ajuns pe primul…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, sustine ca autoritatile romane vor fi foarte atente cu cine vor lucra in Republica Moldova in timpul apropiat și vor finanta doar proiecte concrete, la nivel local, scrie TVR Moldova . Asta deoarece moldovenilor nu li se explica de fapt cine ofera banii…

- Igor Dodon a anuntat ca in cadrul intrevederii sale cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a fost discutat si subiectul privind acordarea unui imprumut de catre Federatia Rusa, in suma de 300 milioane de dolari, pentru proiecte de infrastructura a drumurilor din Republica Moldova.

- Vara anului 2020 incepe cu THE CONCERT – concertele tale preferate pe aceeasi scena, care dureaza trei zile – 30, 31 mai și 1 iunie, la Romexpo! Un eveniment de muzica și entertainment unic in țara, care aduce un concept vibrant, plin de culoare și energie – POP POP POP. Alina Eremia, AMI, ANTONIA,…