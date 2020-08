Tirurile care asteapta iesirea din Romania prin vama Giurgiu-Ruse așteapta la o coada de aproximativ trei kilometri, din cauza lucrarilor efectuate pentru asfaltarea sensului giratoriu de la intrarea in municipiul Giurgiu. „In ultimele 24 de ore s-au prezentat la intrarea in tara 999 de camioane, iar la iesirea din tara, 1.109 camioane. Totodata au intrat in tara, in ultimele 24 de ore, 786 de autoturisme si au iesit 799. In acelasi interval de timp au mai intrat in tara 24 de autocare si au iesit 21 de autocare, iar la microbuze am inregistrat un numar de 350 pe sensul de intrare in tara si 253…