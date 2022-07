Valurile de caniculă aduc temperaturi record în Europa de Vest Un val neobisnuit de caldura afecteaza in aceste zile mai multe tari europene. In Spania, la Sevilla, au fost astazi 42,4 grade, in timp ce in alte orase din sud-vest mercurul din termometre a urcat pana la 41 de grade. Spaniolii se confrunta in aceste zile cu un al doilea episod de arsita din ultima luna, iar meteorologii spun ca ar putea dura pana la 10 zile. Nu este insa singura problema, lipsa precipitatiilor adanceste seceta, iar in centrul tarii au izbucnit mai multe incendii. Si in Portugalia vecina este foarte cald. La sfarsitul saptamanii au fost zone in care temperatura maxima a urcat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

