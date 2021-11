Valeriu Gheorghiță: „Copiii au nevoie să participe la şcoală” Presedintele Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat ca reinceperea scolilor cu prezenta fizica aduce un risc suplimentar de crestere a numarului de cazuri, dar copiii au nevoie sa participe la scoala, sa beneficieze de cursuri cu prezenta fizica. “Sigur ca reinceperea scolilor cu prezenta fizica aduce o crestere a riscului de expunere si implicit de imbolnavire si o crestere a numarului de cazuri. Cred ca, in acelasi timp, copiii nostri au nevoie sa participe la scoala, au nevoie sa beneficieze de scoala cu prezenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

