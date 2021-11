Stiri pe aceeasi tema

- In luna octombrie, cand se marcheaza in fiecare an la nivel internațional Ziua Mondiala a Alimentației, elevii Școlii Gimnaziale „George Voevidca” Campulung Moldovenesc s-au alaturat campaniei de informare și educare inițiata de Direcția pentru Sanatate Publica Suceava privind alimentația sanatoasa,…

- Mediul de afaceri din Romania ii solicita Patriarhului Daniel sa dea un mesaj clar populației sa se vaccineze, iar Guvernului, sa introduca obligativitatea certificatului verde in toate activitațile, cu excepția magazinelor alimentare și a farmaciilor. Oamenii de afaceri ii mai cer președintelui Klaus…

- Patriarhului Daniel, solicitat sa ofere un mesaj clar populației pentru a se vaccina impotriva COVID-19: ”Opriți știrile false” Romanian Business Leaders – RBL, organizație care reprezinta mediul de afaceri din Romania, solicita Patriarhului Daniel sa dea un mesaj clar populatiei sa se vaccineze si…

- Mai multe contracte semnate, zilele trecute, de cateva primarii liberale din nordul țarii ofera indicii despre existența unei rețele clientelare de alocare a banilor din Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, aprobat, in urma cu o luna, de guvernul condus de premierul PNL, Florin Cițu,,dupa…

- Guvernul Cițu dorește sa plagieze fostele guverne PSD privind modalitatea de majorare a salariului minim. Partidul Mișcarii Populare solicita actualului Guvern sa majoreze salariul minim potrivit recomandarilor mediului de afaceri. Vicepreședintele PMP, Gheorghe Ialomițianu susține ca ” daca…

- Rețea de canalizare in localitatea Panade, din Sancel: A fost solicitat avizul din partea APM Alba Rețea de canalizare in localitatea Panade, din Sancel: A fost solicitat avizul din partea APM Alba APM Alba anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru…

- Primaria Carei se balbaie și da din colț in colț cand relateaza despre simulacrul de consultare publica programat pentru 23 și 24 septembrie in incinta instituției. De fapt este o manipulare tipica pentru redacția din Primaria Carei cand are de ascuns una-alta. In prima propoziție se afirma ca la consultarile…

- Franta a lansat miercuri campania de vaccinare impotriva COVID-19 cu a treia doza, o initiativa care este dedicata persoanelor in varsta si celor vulnerabile, pentru a compensa scaderea eficacitatii vaccinurilor dupa cateva luni de la inoculare, transmite AFP. "Cu acest rapel veti fi protejati…