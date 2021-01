Valeriu Gheorghiță a anunțat când începe vaccinarea în masă a populației A doua etapa a vaccinarii, destinata persoanelor varstnice și cu boli cronice, va incepe in a doua jumatate a lunii ianuarie, iar cea de-a treia etapa in aprilie, a anunțat, marți, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Etapa a doua a campaniei de vaccinare estimam ca poate sa inceapa din a doua jumatate a […] Articolul Valeriu Gheorghița a anunțat cand incepe vaccinarea in masa a populației a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A doua etapa a campaniei de vaccinare ar urma sa inceapa dupa data de 15 ianuarie, a anunțat marți medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. „Estimam ca a doua etapa a vaccinarii poate sa inceapa dupa data de 15 ianuarie. A doua etapa va incepe cu persoanele…

- Etapa a treia a campaniei de vaccinare, care cuprinde populația generala care nu lucreaza in sistemul medical sau in domenii esențiale și nu este in categorii de risc, este estimata sa inceapa in luna aprilie, a spus medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva…

- "Pe 26 decembrie au ajuns in Romania cele aproape 10.000 de doze. Pe 29 decembrie a venit urmatoarea transa de 140.000 doze, iar maine urmeaza a doua transa importanta de 150.000 de doze. Alte 600.000 de doze in transe saptamanale. Activitatea campaniei de vaccinare a demarat pe 27 decembrie in cele…

- Premierul Florin Cițu a anunțat astazi ca saptamana viitoare ar trebui sa inceapa faza a doua de vaccinare, cea in care vor fi vaccinați lucratorii din domeniile critice și populația cu grad de risc. El a mai spus ca ”daca pastram ritmul vom ajunge la capacitatea de 100.000 de vaccinuri pe zi”, in cadrul…

- Azi incepe vaccinarea personalului medical din toata țara. Sunt deschise 370 de centre. De astazi, 4 ianuarie, incepe activitatea de vaccinare anti-COVID-19 in peste 90% din cele 370 de centre destinate vaccinarii personalului medical, astfel incat se va ajunge in la circa 20.000 de persoane imunizate…

- Varstnicii ar putea fi vaccinați mai repede decat prevedea inițial calendarul. Coorodonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spera ca, dupa jumatatea acestei luni, sa se poata trece la imunizarea celor de varsta a treia, cu prioritate a persoanelor cu multiple afecțiuni.

- Romania: Duminica incepe prima etapa a vaccinarii anti-Covid Primele doze de vaccin anti-COVID au ajuns sâmbata dimineața la Institutul Cantacuzino din capitala, desemnat Centrul național de stocare a vaccinurilor. De aici vor lua, sâmbata seara, direcția a 10 spitale de boli…

- Vaccinarea personalului medical se va incheia la sfarsitul lunii ianuarie - inceputul lunii februarie 2021 iar dozele refuzate de medici si asistenti in prima etapa de vaccinare vor fi redistribuite in etapa a doua, a declarat, sambata, dr. Valeriu Gheorghita, seful Campaniei de vaccinare anti- COVID.…