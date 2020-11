Fara masuri de ajustare, deficitul bugetar va depasi anul viitor 8% din produsul intern brut, dupa ce in acest an este previzionat de Guvern la peste 9%, avertizeaza Valentin Lazea intr-o videoconferinta organizata de Consiliul Fiscal si Universitatea Al. I. Cuza din Iasi, conform . “Reducerea cheltuielilor ar fi necesara, numai ca trebuie sa creasca in viitor alte cheltuieli nesalariale, cheltuieli cu dotarea spitalelor, a scolilor, cu infrastructura. Chiar presupunand ca un guvern isi va propune sa inghete salariile si pensiile, tot nu este suficient, pentru ca sunt cheltuieli de natura nesalariala…