- O femeie de 56 de ani din Racoasa a fost gasita spanzurata intr-o anexa a locuinței la Racoasa. Cazul a ajuns in atenția polițiștilor vranceni noaptea trecuta. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, ,,trupul femeii a fost transportat la Serviciu de Medicina…

- O femeie a fost ucisa de un barbat de 42 de ani, din Pancota, județul Arad, care a intrat in casa ei cu scopul de a fura bunuri. Teribila fapta a fost comisa pe 26 februarie, iar agresorul a fost prins și reținut ieri. Procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, […] Articolul…

- Unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume, șarpele brun, a fost gasit de o femeie din Australia chiar in patul ei. Fotografiile cu reptila lunga de 2 metri s-au viralizat pe rețelele sociale, dupa ce au fost postate de Zachary Richards, specialist in capturarea reptilelor.

- Departamentul de Justiție al SUA a concluzionat ca imunitatea pe care Donald Trump o are in calitate de fost președinte al Statelor Unite nu se aplica discursului sau din 6 ianuarie 2021, cand a avut loc asaltul asupra Capitoliului, informeaza AFP, citat de News.ro . „Apelul catre public in chestiuni…

- Proprietarul cainilor care au sfașiat un copil de 10 ani, in ziua de duminica, 19 februarie, la Botoșani, a fost reținut pentru 24 de ore pentru ca nu a luat toate masurile necesare pentru a preveni atacul brutal.

- Mai multe publicații internaționale au relatat in ultimele ore despre cazul stimulatoarelor cardiace luate de la persoane decedate și folosite la pacienți, in care medicul ieșean Dan Tesloianu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Agențiile Reuters și Associated Press au prezentat subiectul, care…