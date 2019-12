Val de aer polar peste Romania: vin ninsorile! Meteorologii au facut anuntul: Vezi cand incepe iarna

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit prognozei iarna va avea un inceput bland, prima jumatate a lunii decembrie fiind una lipsita de fenomene meteorologice notabile. Vremea rece isi va face simtita prezenta, insa ninsorile sau gerul nu vor aparea. Totul se va schimba radical incepand cu jumatatea lunii decembrie, iar in luna ianuarie…

- Meteorologii avertizeaza ca iarna acesta va fi una grea, cu fenomene extreme, și ca este posibil sa se prelungeasca pana in primavara calendaristica. Iar luna noiembrie este ”iesita total din scarile climatice urmarite in arhive”. Iarna aceasta va fi una grea, anunța meteorologii. Este foarte posibil…

- Iarna urmatoare va fi mai calda decat in mod normal, in Romania, insa nu sunt excluse episoadele de vreme extrema, precum ger, viscol si ninsori abundente, precizeza Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie.

- Specialistii Administratiei Nationale de Meteoorlogie (ANM) sustin ca a fost cea mai calduroasa luna octombrie din ultimii 53 de ani. Astfel, temperaturile ridicate favorizeaza aducerea vortexului polar inspre regiunile sudice."Luna octombrie, de la inceput si pana in prezent, inregistreaza…

- Dupa toamna cu temperaturi de vara, meteorologii vin cu vesti care ne dau frisoane: este posibil ca iarna ce sta sa vina sa aduca ninsori abundente si ger. Specialistii Administratiei Nationale de Meteoorlogie(ANM) sustin ca a fost cea mai calduroasa luna octombrie din ultimii 53 de ani. Astfel, temperaturile…

- Meteorologii au anuntat ca urmeaza cea mai grea iarna din ultimii 30 de ani in Europa, iar Romania va fi afectata si ea. Vor fi ninsori abundente, ger si viscol. Meteorologii europeni vorbesc despre faptul ca vom avea parte de o iarna aspra, din cauza vortexului polar. Vremea rea se va instala inca…

- Iarna vine mai devreme in Romania! Vortexul polar va aduce ninsori abundente Din a doua jumatate a lunii noiembrie, temperaturile vor incepe sa scada. Daca pana la mijlocul lunii noiembrie vom avea parte de temperaturi normale și vreme calda, ulterior vom incepe sa resimțim tot mai mult frigul. Oferta…

- Meteorologii ANM atrag atentia ca vremea se schimba radical incepand de joi, 19 septembrie, toata tara urmand sa fie afectata, dar in special zona de nord a tarii. Vremea va fi mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada, in urmatoarele zile, in special in partea de nord a tarii, unde noaptea…