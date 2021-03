Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii din Republica Moldova ar putea fi vaccinați în mod prioritar la etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare anti Covid-19, de rând cu polițiștii, angajații ministerelor, dar și cei ai Președinției, potrivit unui raspuns pe care Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției…

- Astazi debuteaza cea de-a doua etapa a vaccinarii anti-COVID-19 la nivelul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, cei vizați fiind beneficiarii serviciilor sociale din subordinea instituției. Astfel, pe parcursul urmatoarelor trei zile se vor imuniza 390 de beneficiari…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a personalului MAI aflat in linia intai incepe vineri, la ora 13.00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Capitala. „Maine, 15 ianuarie 2021, incepand cu ora 13.00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghița, anunța in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX ultimele informații despre vaccinarea persoanelor de peste 65 de ani și a celor cu boli cronice, care va incepe dupa 15 ianuarie. Valeriu Gheorghița spune ce persoane cu…

- Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, a anuntat vineri ca, pe 26 decembrie, va fi livrata prima transa simbolica de circa 10.000 de doze de vaccin anti-COVID, care vor fi distribuite la cele 10 spitale din tara de linia I destinate ingrijirii pacientilor…

- In categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID conform strategiei nu au fost incluși și copiii de pana in 16 ani pentru ca „nu exista o indicație de utilizare”, spune medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania. „Pentru persoanele care au sub 16 ani nu exista,…

- Au fost stabilite grupurile prioritare pentru administrarea vaccinului anti COVID 19. Vaccinul nu va fi obligatoriu. Populatia prioritizata pentru vaccinarea impotriva COVID-19 este: Etapa I – lucratorii din domeniul sanatatii si social – sistem public si privat: Personalul din spitale si unitati…

- Profesorii vor fi vaccinați gratuit în a doua parte a etapei, înainte de personalul bisericii. Vaccinarea gratuita a cadrelor didactice este prevazuta în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19, potrivit documentului publicat de Guvern.…