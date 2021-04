USR și-a prins mâna în guvernare Prima declarație mai limpede: ”Dupa cum a procedat cu demiterea lui Voiculescu, nu vedem nici o soluție in care Cițu ar putea sa continue ca premier intr-o coaliție cu USR PLUS”. Autor, Dan Barna. Era forma mai nuanțata a declarației inițiale, prin care anunța ca rupe coaliția de guvernare. A doua declarație: „Noi vrem sa […] The post USR și-a prins mana in guvernare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

eMM: Ne puteți spune care este opinia dumneavoastra despre demiterea domnului Voiculescu și scandalul iscat in coaliția de guvernare in plina criza sanitara? In continuare susțineți schimbarea prim-ministrului,Cațu? Florin Barbur , președintele PLUS Maramures: Relația in cadrul coaliției de guvernare…

