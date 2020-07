Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential Ion Oprisor, din cadrul Departamentului Securitatii Nationale, a transmis, joi, referitor la Noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024, ca fenomenul coruptiei este abordat in mai multe sectiuni. Coruptia nu mai este tratata ca o vulnerabilitate,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), condus de presedintele Klaus Iohannis, a adoptat Strategia Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024, Programul privind inzestrarea Armatei, dar si disponibilul de forte pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului…

