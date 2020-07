„In scrisoarea adresata Presedintelui, parlamentarii USR aratau ca modificarile aduse submineaza independenta Autoritatii de Audit, fiind un atac la adresa arhitecturii constitutionale a statului roman. Legea votata de majoritatea coagulata in jurul PSD aduce modificari la nivelul competentelor si functionarii Curtii de Conturi, care afecteaza grav independenta si statutul acestei institutii care are un rol esential in controlul cheltuirii banului public”, transmit reprezentantii USR, intr-un comunicat de presa remis vineri News.ro. Scrisoarea parlamentarilor USR a fost insotita de o anexa in…