- Deputatul USR, Dumitru Lupescu, a anunțat ca astazi a fost aprobata in Biroul Permanent al Camerei Deputaților ordinea de zi Post-ul Lupescu: “Fara penali in funcții publice” pe ordinea de zi a Camerei Deputaților apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a convocat o sesiune extraordinara a forului legislativ, pe ordinea de zi urmand sa figureze cele trei proiecte ”Fara penali in funcții publice”, depuse anul trecut in Parlament de USR, PNL și PSD, au declarat surse politice pentru Digi24.ro.

- Printre punctele care vor figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare va fi si initiativa de revizuire a Constitutiei „Fara penali in functii publice”, au precizat surse politice pentru „Adevarul”. Propunerea vine in mod surprinzator de la PSD, desi initiativa a fost pornita de USR.

- Presedintele Marcel Ciolacu a convocat sesiunea extraordinara a Camerei Deputatilor. Unul din punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței este adoptarea initiativei ”Fara penali in functii publice”, inițiata de USR.Citește și: ABERANT Directorul Spitalului Victor Babeș din Timișoara: Riscul…

- Proiectul legislativ prin care Ținutul Secuiesc devine regiune autonoma a fost depus in Parlament in luna decembrie a anului trecut de doi parlamentari UDMR, Zsolt-Istvan Biro si Jozsef-Gyorgy Kulcsar-Terza. In expunerea de motive care a insoțit proiectul, inițiatorii au aratat ca infiintarea regiunii…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD, acuzand partidul ca vrea „sa dea Ardealul ungurilor” și spunand ca este incredibil ce ințelegeri se fac in Parlament. In scurta sa declarație, Iohannis a facut și doua referiri in limba maghiara. Cele mai importante declarații…