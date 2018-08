USR, atac: Trebuie să ia locul nemernicilor de la guvernare ”Nu s-a schimbat nimic de la Colectiv! Colegul nostru Doru Oprea, care a fost operat dupa mitingul din 10 august pentru a-i scoate din picior capacul unei grenade folosite de jandarmi, a ieșit din spital cu o infecție! De ce dupa aproape trei ani de la tragedia din Colectiv, nu s-a schimbat nimic in spitalele din Romania, iar pacienții sunt infectați cu diverse bacterii care le pun viața in pericol? Pentru ca Romania are in continuare penali și corupți la conducere! Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea cu adevarat pentru ce s-a intamplat dupa tragedia de la Colectiv, așa cum nimeni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta, luni, un bilant la sase luni de guvernare, a anuntat, duminica seara, seful PSD, Liviu Dragnea. Dragnea a spus ca ministrii au obligatia de a prezenta masurile care au fost luate pe domeniile lor, spunand ca atat el, cat si premierul Viorica Dancila…

- Mai multe organizatii PSD din Romania au postat pe Facebook, ieri seara, un colaj foto, potrivit caruia „Simona Halep, marea noastra campioana, a fost huiduita de 20.000 de pe Arena Nationala, dar „aplaudata de sute de mii de romani, in Piata Victoriei, pe data de 9 iunie", la mitingul organizat de…

- Tariceanu, despre protestatarii #rezist: ”Fie sunt naivi si se lasa manipulati, fie exista alte interese oculte”, a spus liderul ALDE, șa Romania TV. Calin Popescu Tariceanu a comentat mitingul de duminica, din Piața Victoriei, la o zi dupa manifestația PSD impotriva statului paralel. ”Oameni care au…

- Mitingul este programat sa inceapa la ora 20:00. Din intreaga țara au ajuns la București membri și simpatizanți ai Partidului Social-Democrat, cu autocare, microbuze, unii au venit cu trenul sau mașina personala. Primii participanți la miting au inceput sa soseasca in Piața Victoriei…

- Filosoful Mihai Șora scrie, pe Facebook, ca oamenii in toata firea, intregi la minte, nu au nicio scuza pentru ca sprijina ”o banda de hoți” ... The post Timiseanul Mihai Șora, despre mitingul PSD: ”Oamenii in toata firea nu au nicio scuza cauționand o banda de hoți” appeared first on Renasterea banateana…

- Filosoful Mihai Șora scrie, pe Facebook, ca oamenii in toata firea, intregi la minte, nu au nicio scuza pentru ca sprijina ”o banda de hoți”, servidu-i și ascultand orbește directivele lor. El arata ca in acest ezile cuvantul cheie este ”demnitate”. ”Fetița obligata sa stea in cap nu se putea apara:…

- "PNTCD sustine mitingul impotriva abuzurilor! Voi conduce maine o delegatie a PNTCD la mitingul impotriva abuzurilor. Aceasta nu este o simpla alegere politica, ci o obligatie. PNTCD nu poate accepta vreodata statul politienesc, folosirea catuselor pentru eliminarea adversarilor politici si…

- Un șofer de microbuz a filmat in timp ce conducea, in mers, pasagerii din spate care rupeau podeaua pe manele. Tragedia din Ungaria, provocata de un șofer care facea live pe facebook la volan, nu l-a impresionat deloc pe șoferul microbuzului de pe ruta București Constanța, preocupat sa țina telefonul…