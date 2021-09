Stiri pe aceeasi tema

- Tanara jucatoare britanica Emma Raducanu (18 ani) a reusit o calificare de senzatie in semifinalele turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, invingand-o miercuri seara in doua seturi, 6-3, 6-4, pe elvetianca Belinda Bencic (12 WTA, favorita nr. 11), campioana olimpica de la Tokyo,…

- Emma Raducanu a reușit performanța carierei la US Open. Britanica cu origini romanești s-a calificat in semifinale la US Open, dupa ce a trecut și de campioana olimpica Belinda Bencic scor 6-3, 6-4, dupa o ora și 25 de minute de joc. In drumul catre semifinale, Emma Raducanu nu a pierdut nici macar…

- Bianca Andreescu a fost eliminata de la US Open dupa un adevarat thrilller cu Maria Sakkari. Sportiva care reprezinta Canada a fost la doua puncte distanța de victorie in tiebreak-ul setului al doilea, dar s-a vazut invinsa dupa o partida maraton, incheiata tarziu in noapte la New York. A fost 6-7(2),…

- Dupa doua zile de controverse se asteapta noi evolutii in relatiile din coalitie, intr-o sedinta convocata pentru aceasta seara. USR PLUS cere demisia premierului Florin Citu si inlocuirea sa cu alt reprezentant al PNL, in caz contrar va depune o motiune de cenzura, cel mai probabil alaturi de AUR.…

- Formația feminina de fotbal ACS Ladies Tg.Mureș, nou-promovata in primul eșalon, a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 7-0 (3-0) de Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, ediția 2021-2022. Au marcat Krall Timea (autogol – min.4), Kiș Anita (min.36),…

- ​Mihaela Buzarnescu a aflat numele adversarei pe care o va întâlni în primul tur al probei de simplu din cadrul turneului de tenis de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Locul 168 în ierarhia mondiala, Buzarnescu va da peste americanca Alison Riske (36 WTA) în runda inaugurala…

- Sorana Cirstea o va intalni in turul al treilea la Wimbledon pe britanica de origine romana Emma Raducanu, clasata pe locul 338 in ierarhia WTA. Meciul din proba feminina de simplu este programat sambata, 3 iulie, de la ora 15:00, iar invingatoarea se va califica in optimile de finala. Cirstea (FOTO)…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța și cinci de decese, dar și alte 118 de anul trecut sau inceputul anului curent, fiind introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații, in urma verificarilor efectuate. In Covasna nu s-au inregistrat cazuri noi, județul Mureș raporteaza doua cazuri…