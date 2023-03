Stiri pe aceeasi tema

- Grupul italian Enel a anuntat, joi dimineata, ca a semnat un contract cu compania greaca Public Power Corporation (PPC) pentru vanzarea activelor din Romania. Valoarea tranzactiei este de 1,26 miliarde euro, mai anunta compania. Citește și: Percheziții in Argeș la persoane suspectate ca au primit indemnizații…

- Compania ENEL Romania vine cu un nou anunț, despre o schimbare importanta și radicala, care se va intampla peste doar cateva zile. Mai exact, este vorba despre o mutare care va avea impact in ceea ce privește facturile romanilor, iar totul se va intampla peste puțin timp.

- Revolut lanseaza in curand noi produse financiare adresate clienților cu venituri mari din Europa. Noul produs va deveni disponibil la nivel extins in primavara 2023. Cum descrie Revolut avantajele? Printre beneficiile produsului se numara 5% cashback la achizitiile realizate doar in prima luna de utilizare.…

- Compania aeriana Wizz Air isi va inchide marti baza din Bacau si va beneficia de ocazia de dezvoltare relocandu-si capacitatea catre alte rute cu o cerere mai ridicata, a anuntat marti compania, informeaza Agerpres. „Wizz Air va continua sa opereze o serie de rute din Bacau, incluzand rutele catre Londra…

- Dupa o pauza de cateva luni de zile, cel mai mare producator de energie electrica din Romania incepe sa trimita din nou facturile catre consumatori. Hidroelectrica, fiind și societatea care are cel mai mic pret de pe piata, a instalat un nou sistem informatic de evidenta a consumului si de emitere a…

- "IKEA Romania recheama o parte din torturile sale, tort cu migdale (Almondy) si DAIM de 400 de grame, intrucat un obiect metalic a fost gasit intr-un astfel de tort. Produsele sunt rechemate ca o masura de precauție. Rechemarea se limiteaza la torturile cu migdale Almondy , Tort cu migdale si DAIM de…

- Compania IKEA le recomanda clienților sai, inclusiv cei din Romania, sa returneze scaunul rotativ Odger in culoarea antracit, pentru ca nu este sigur. Clienții IKEA care au cumparat acest tip de scaun se pot accidenta pentru ca exista riscul ca baza piciorului, in forma de stea, sa se rupa. „Siguranta…

- ”Limitless Agency, una dintre principalele companii din marketing digital din Romania, lider de piata in tehnologie de marketing si servicii PPC si SEO, anunta o cifra de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro in acest an si planuieste extinderea pe primele piete externe, in SUA si in Marea Britanie,…