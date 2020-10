Urmașa lui IOHANNIS are mari probleme la SIBIU Judecatoria Sibiu a respins vineri, validarea primarului reales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, informeaza un comunicat de presa al instantei. ALERTA in PNL. Doi deputați au ajuns la ATI. Cum s-au infectat? „Se aduce la cunostinta publica faptul ca, prin incheierea pronuntata la Judecatoria Sibiu in camera de consiliu, la data de 16.10.2020, in dosarul nr. 9486/306/2020, a fost respinsa cererea formulata de Biroul Electoral al Circumscriptiei Municipale Sibiu - nr.1, pentru validarea mandatului de primar al municipiului Sibiu, atribuit doamnei Astrid Cora Fodor, in urma alegerilor locale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

