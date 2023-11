„Comisioanele bancare nu vor creste in Romania, nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice. Acesta este acordul la care am ajuns astazi cu Asociatia Romana a Bancilor si cu reprezentantii celor mai importante banci din Romania, dar si cu cei ai BNR. Ma bucur ca argumentele aduse au fost pe deplin intelese si le multumesc pentru deschiderea la dialog. Dialogul este calea prin care putem gasi cele mai bune solutii atat pentru oameni, cat si pentru economie”, a scris Marcel Ciolacu, luni pe Facebook. Punerea in aplicare a masurilor guvernamentale pentru combaterea evaziunii si mentinerea…