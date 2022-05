UPDATE: 30 DE PERCHEZITII IN DESFASURARE, INTR-UN CAZ DE EVAZIUNE FISCALA.

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud au efectuat peste 30 de percheziții in cadrul unui dosar penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, la locuințele unor persoane și la sediile unor operatori economici Polițiștii au ridicat,…

Perchezitii de amploare in Maramureș. Polițiștii rascolesc judetul. 6 mandate de percheziție au fost emise.

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala in forma continuata, in modalitatea ,,evidentierii, in actele contabile…

