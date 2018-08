Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Teleorman au deschis, luni, un dosar penal dupa ce reprezentanții Spitalului de Urgența Alexandria i-au sesizat in legatura cu decesul unui barbat de 62 de ani, care s-a simțit rau dupa ce a participat la protestul din 10 august din Capitala si a decedat ulterior

- "Eu am o intrebare, pentru ca imediat dupa alegerile prezidențiale, va aduceți aminte, nu au putut vota, s-a stat cu orele... Imediat dupa aceea exista posibilitatea pentru toți cei din strainatate sa se inscrie in Registrul Electoral. Nu va suparați, eu am doua asistente la birou, care evident locuiesc…

- Proteste la Sibiu si Cluj la adresa puterii Protest duminica la Sibiu - Foto: Carmen Vulcan Aproape 300 de sibieni au iesit din nou în strada, aseara. Protestatarii s-au adunat în Piata Mare dupa care au pornit în mars pe câteva artere principale din…

- (update 17:55) Participanții la manifestație se indreapta spre sediul Partidului Democrat. (update 17:50) Zeci de locuitori s-au adunat in fața Primariei și scandeaza „Nastase e primarul". Printre protestatari sunt și deputați PLDM, liderul și membrii PAS, dar și fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoaca.…