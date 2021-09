O noua ediție a targului educațional World Education Fair (WEF) are loc in București, Iași și Constanța in perioada 1-3 octombrie. Evenimentul de la București se va desfașura fizic la Athenee Palace Hilton, cu respectarea tuturor normelor sanitare internaționale anti-COVID, scrie Banii.net . “Universitațile europene, iși pastreaza interesul ridicat pentru tinerii romani, fiind prezente cu un numar impresionant de specializari la targul educațional pe care il organizam in urmatoarele zile. Instituții importante din peste 10 țari (Austria, Germania, Belgia, Elveția, Danemarca, Irlanda, Spania, Italia,…