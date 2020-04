Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe centre Airbus din Spania produc rame de viziere pin imprimare 3D care vor fi livrate personalului medical, ca parte a echipamentului individual de protectie impotriva Covid-19, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. "Peste 20 de imprimante 3D lucreaza zi si noapte. Sute de viziere…

- Cele mai multe centre Airbus din Spania si-au unit fortele pentru a produce rame de viziere prin imprimare 3D care vor fi livrate personalului medical, ca parte a echipamentului individual de protectie impotriva Covid-19.

- O firma cu capital italian din Resita, cu aproximativ 300 de angajati, din domeniul confectiilor ar putea sa produca combinezoane medicale necesare in aceasta criza, care se pot spala si dezinfecta.

- Dispersarea de substante dezinfectante in aer poate pune in pericol sanatatea oamenilor, avertizeaza experti din domeniul sanatatii, in conditiile in care astfel de actiuni, efectuate de lucratori imbracati in costume asemanatoare personajelor din filmul Ghostbusters, au loc la nivel mondial.

- Societatea care a preluat Oltchim lanseaza producția de biocid ce sta la baza dezinfectanților recomandați de Organizația Mondiala a Sanatații in lupta cu noul coronavirus. Compania a primit aviz de biocid pentru hipoclorit de sodiu de la Ministerul Sanatații.

- Rezultatul testului pentru COVID-19 in cazul studentului din Ploiesti intors din Lombardia, care s-a prezentat la cabinetul medical al universitatii cu durere in gat si febra, a iesit negativ, informeaza, marti, Prefectura Prahova. "Studentul de la Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti…

- Cercetatorii americani au facut anunțul: a aparut vaccinul impotriva COVID-19. Moderna Therapeutics, o companie de biotehnologie din Cambridge, Massachusetts, a livrat primele loturi de vaccin pentru COVID-19, informeaza The Times. Vaccinul a fost creat in doar 42 de zile de la primirea din China a…

- Vaccinul impotriva epidemiei a fost descoperit. Iata ingredientul care ar distruge virusul ucigas Cercetatorii Universitatii din Tianjin, din apropiere de Beijing, au anuntat ca au dezvoltat un vaccin impotriva coronavirus (Covid-19). Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA…