Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Erasmus de la UOC a dat startul primelor antrenamente cu cei 17 tineri inscrisi in proiectul Sitting Darts, care vor lua parte la turneul sportiv local.Cei 17 tineri din localitate inscrisi in proiectul Sitting Darts implementat de Universitatea Ovidius din Constanta UOC prin programul Erasmus…

- Premierul Florin Citu a afirmat joi, la Constanta, ca PNL va ramane in Partidul Popular European (PPE) daca va fi ales presedinte la congresul din 25 septembrie. "Ramane in Partidul Popular European, nu se va repozitiona", a raspuns Citu, intrebat daca are in vedere o "repozitionare" a partidului…

- Nu o data s-a adus in discuție situația constatata in unele unitați medicale din țara, in care pacienții aveau de infruntat nu doar probleme medicale, ci și condiții deloc ușoare descoperite in incintele in care aceștia stateau. Sunt, din pacate, noi imagini care șocheaza, la acest capitol. Cu condițiile…

- Daca nu sunt ajutați, oamenii imoblizați in scaunul cu rotile nu pot urca in tramvaie sau autobuze.In București locuiesc aproximativ 70 de mii de persoane cu dizabilitați, dintre care aproximativ 30 de mii sufera de un handicap locomotor care ii ține in fotoliu rulant. Paul este unul dintre ei. Tanarul…

- In aceasta dimineața am participat, la Ateneul Național din Tatarași, la o intalnire de lucru cu reprezentanți ai asociațiilor, fundatiilor si a altor structuri ale societații civile care reprezinta interesele persoanelor cu dizabilitați. Scopul principal a vizat elaborarea si implementarea unei strategii…

- Administrarea Fondului pentru Mediu a decis sa suplimenteze cu 20 de milioane de lei bugetul alocat persoanelor fizice in Programul Rabla Plus. Decizia vine ca urmare a epuizarii in doar doua luni a bugetului alocat inițial.

- Proiect finanțat prin Programul de Interes National „ Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor…

- Proiect finanțat prin Programul de Interes National „ Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor…