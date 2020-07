Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite spera sa stranga marti, in timpul unei conferinte a donatorilor organizata in format de video cu Uniunea Europeana (UE) la Bruxelles, 5,5 miliarde de dolari pentru a acoperi o parte din nevoile refugiatilor sirieni, a anuntat marti secretarul general-adjunct al organizatiei,…

- Europenii nu reusesc sa ajunga la un acord asupra unei liste de tari al caror nivel de contaminare cu COVID-19 ar permite sa fie considerate "sigure" pentru ca rezidentii lor sa poata intra in Uniunea Europeana in iulie, au facut cunoscut surse diplomatice de la Bruxelles, scrie Agerpres, potrivit AFP.

- Uniunea Europeana si China vor incerca sa depaseasca tensiunile dintre ele cu ocazia unui summit in sistem de videoconferinta ce are loc luni, acestea fiind primele discutii oficiale intre Bruxelles si Beijing dupa acuzatiile europene privind dezinformarea despre noul coronavirus de catre partea…

- Liderii europeni au convenit sa-si accelereze negocierile cu Marea Britanie in vederea incheierii unui acord privind viitoarea relatie dupa Brexit, inainte de data fatidica de 31 decembrie 2020, insa acest acord nu se va incheia cu orice pret, a avertizat vineri Bruxelles-ul, in urma unui summit UE,…

- Relațiile dintre Londra și Bruxelles au devenit și mai tensionate de miercuri. Negociatorul UE, Michel Barnier , a prezentat o scrisoare pe care tocmai o trimisese omologului sau britanic, David Frost . Acesta procedase la fel marți. In scrisoare, Barnier se arata foarte critic fața de metoda folosita…

- ​Serviciul de afaceri externe al Uniunii Europene a raspuns, vineri, acuzațiilor legate de cenzurarea la cererea Beijingului a unei scrisori comune transmise de ambasadorii statelor membre cu ocazia aniversarii a 45 de ani de relații UE-China.Într-un comunicat postat pe website-ul Serviciului…

- Organismele internaționale in domeniul sanatatii sugereaza chiar ca suma completa ar putea ajunge la 25 miliarde de dolari, odata luata in considerare finanțarea necesara pentru producerea dozelor in numar mare și distribuirea lor la nivel global. Anuntul vine in contextul in care Uniunea…

- Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului, „OADO” este organizatie neguvernamentala de interes national si utilitate publica, specializata in problematica complexa a ceea ce inseamna cunoasterea, promovarea si apararea drepturilor fundamentale ale omului, asa cum sunt ele stipulate in Declaratia…