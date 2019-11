Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu va mai participa anul viitor la concursul Eurovision, decizia venind pe fondul speculațiilor potrivit carora Budapesta vrea sa se retraga deoarece considera ca aceasta competiție este ...

- Ungaria are nevoie în continuare de o politica anti-imigrare, "maghiarii pot fi înlocuiti tot de maghiari" - a declarat Viktor Orbán, premierul ungar, joi, la Várkert Bazár din Budapesta, în cadrul celei de-a IX-a sedinte plenare a Consiliului Diasporei…

- Ungaria este dispusa sa participe la reconstruirea zonelor incluse in ''zona de securitate'' pe care Turcia doreste sa o creeze in nordul Siriei si este de acord cu planul Ankarei de a repatria in acea zona o parte a refugiatilor sirieni aflati in prezent in Turcia, a declarat joi premierul ungar Viktor…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a trimis o scrisoare de felicitare liderului PNL Ludovic Orban pentru numirea in functia de prim-ministru al Romaniei, relateaza MTI, informeaza Agerpres.Citește și: Ramona Manescu, mesaj direct adresat lui Klaus Iohannis și Bogdan Aurescu la preluarea mandatului…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP. …

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza miercuri o vizita în Ungaria pentru a relansa schimburile economice, în cadrul relatiilor diplomatice care se desfasoara în mod constant între Budapesta si Moscova de la revenirea la

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza miercuri o vizita in Ungaria pentru a relansa schimburile economice, in cadrul relatiilor diplomatice care se desfasoara in mod constant intre Budapesta si Moscova de la revenirea la putere a premierului ungar Viktor Orban in 2010 si in pofida criticilor…