- Premierii Ungariei si Poloniei se vor intalni joi cu liderul partidului de dreapta italian Liga in perspectiva formarii unei noi aliante politice europene. Discutiile dintre premierul ungar Viktor Orban, omologul sau polonez Mateusz Morawiecki si liderul Ligii, Matteo Salvini, vor avea loc la Budapesta…

- Formatiunea politica a premierului ungar Viktor Orban a parasit Partidul Popular European, a anuntat joi un ministru de la Budapesta, la doua saptamani dupa ce Fidesz a iesit si din grupul PPE din Parlamentul European si dupa mai multi ani de dispute, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES.…

- ”Consideram ca acest gen de solutii nu au o baza in tratate, sunt o ingerinta in competentele statelor membre (ale UE - n.red.) si incalca legislatia Uniunii Europene”, a subliniat guvernul polonez in comunicatul in care a anunțat ca a sesizat CJUE. In Ungaria, seful de cabinet al premierului Viktor…

- Dupa ce Fidesz pararsit PPE – cel mai mare grup din Parlamentul European – ca urmare a disensiunilor majore dintre conducerea de la Budapesta și Bruxelles, Viktor Orban se poare ca poarta discuții cu partea poloneza cu privire la inființarea unei noi formațiuni europene. Site-ul maghiar 888.hu, care…