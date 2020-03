Ungaria ia noi măsuri fiscale pentru protejarea cetăţenilor. Suspendă executările silite şi evacuările Peste 80.000 de antreprenori privati vor primi o scutire de la plata taxelor si contributiilor sociale pana dupa criza, precum si companiile de media care sufera de pe urma scaderii veniturilor din publicitate, a anuntat Viktor Orban intr-un mesaj televizat. Premierul ungar a adaugat ca evacuarile si executarile silite vor fi suspendate, iar indemnizatiile de maternitate vor fi prelungite pana dupa epidemie. In trecut, Guvernul de la Budapesta a evacuat persoanele care au ramas in urma cu plata ratelor la creditele ipotecare sau au incetat sa mai plateasca chirie pentru locuintele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

