Stiri pe aceeasi tema

- Un fermier cu 102 copii și 568 de nepoți rezultați din relații cu cele 12 neveste pe care le-a avut de-a lungul vieții, a decis sa se opreasca din a-și crește familia. Musa Hasahya, in varsta de 67 de ani, le-a spus soțiilor sale sa iși controleze nașterile din cauza creșterii costurilor. Hasahya a…

- Musa Hasahya, un barbat care are 102 copii si 568 de nepoti, le-a cerut celor 12 sotii sa ia anticonceptionale deoarece nu mai face fata altor eventuali membrii ai familiei. „Nu mai pot tolera alti copii din cauza resurselor limitate. Si din aceasta cauza le-am sfatuit pe toate sotiile mele sa ia pastile…

- Trei copii au ajuns la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxidul de carbon emanat de soba locuinței in care locuiau. Totul s-a intamplat in dimineața zilei de miercuri, intr-o casa din satul Valea Perjei, raionul Taraclia, transmite Echipa.md. Ajuns la fața locului, un echipaj al ambulanței a stabilit…

- Spitalele pentru copii din capitala sunt arhipline din cauza invaziei de viroze. Anunțul a fost facut de șeful Direcției asistența medicala și sociala a Primariei Chișinau, Boris Gilca la ședința Primariei. In acest sens, Gilca a menționat ca a trimis o scrisoare la Ministerul Sanatații. „Situația ramane…

- Planul roșu de intervenție a fost activat, sambata dimineata, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. 46 de copii si 46 de adulti au fost evacuati. Conform ISU Timis, la ora 7:45 a fost activat Planul rosu de interventie, dupa ce s-a semnalat o puternica degajare de fum. O autospeciala…

- Nu doar spitalele de pediatrie din Romania sunt supraaglomerate din cauza numeroaselor cazuri de viroze severe. Medicii de terapie intensiva din Germania au avertizat ca sectiile de pediatrie din spitale din tara se apropie de o criza, in parte din cauza cresterii numarului cazurilor de infectii respiratorii…

- Un baiat de 16 ani este in stare grava la Spitalul pentru Copii din Iași dupa ce, vreme de un an, a luat pastile pentru slabit. Deoarece colegii lui radeau de el ca este supraponderal, timp de un an a luat pastile comandate pe internet pentru a slabi. Și-a injumatațit greutatea corporala, dar acum este…

- Nina, o femeie care are 7 copii, susține ca fostul ei concubin vrea sa o alunge din casa pe care ea a construit-o, totul din cauza amantei. Cei doi au fost impreuna vreme de 11 ani, iar barbatul ar avea o alta relație de 10 ani. Ce a marturisit aceasta, in exclusivitate pentru Acces Direct.