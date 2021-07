Un tanar de 29 ani din municipiul Galati, fara permis de conducere, a fost retinut de politisti dupa ce a provocat un accident rutier in care a fost ranit un copil de doi ani si a parasit locul accidentului, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii Biroului Rutier Galati au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la producerea unui accident rutier, in municipiul Galati, soldat cu ranirea unei persoane. La fata locului, politistii au stabilit ca in accident au fost implicate doua autoturisme, un minor de doi ani fiind…