Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din Dragasani, a murit inecat intr-un lac din comuna Vitomiresti, vineri dupa-amiaza, corpul acestuia fiind gasit de scafandri la o adancime de aproximativ 10 metri, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu,…

- Aseara, in jurul orei 21,45, prin 112, s-a sesizat ca o persoana s-ar fi inecat in lacul Ghioroc. „La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ISU, sprijinite de polițiștii Secției 7 Rurala Lipova. Dupa aproximativ doua ore de cautari, scafandrii ISU au recuperat corpul unui barbat, la 5 metri…

- Un tanar de 18 ani care a cazut, in cursul acestei nopți intr-un parau din satul Taureni, comuna Feliceni din judetul Harghita, a fost gasit inconstient de localnici, iar manevrele de resuscitare nu au avut efect, acesta fiind declarat decedat, se arata in informarea Inspectoratului pentru Situatii…

- Grav accident de circulație. Un tanar a murit, o fetita de 9 ani este in coma.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Grav accident de circulație in județul Olt. Un barbat de doar 25 de ani a murit,…

- Valceanul care a fost dat disparut ieri dupa amiaza a fost gasit inecat in lacul de acumulare de la Stuparei. Un cetațean a sunat pe 112 și a anuntat ca vede un barbat decedat in raul Olt , pe malul localitațiiGalicea, la circa 9 km in aval de locul unde se presupne ca s-a inecat barbatul de ieri. Barbatul…

- Un cumplit accident rutier a avut loc sambata seara in localitatea Clit, din comuna Arbore. In urma coliziunii dintre un tractor agricol și un autoturism doua persoane au suferit leziuni serioase. Din pacate, un adolescent in varsta de 17 ani a fost gasit inconștient in afara autoturismului. In ...

- Un grav accident de circulație, in urma caruia un tanar și-a pierdut viața, s-a produs sambata dimineața in jurul orei 8 pe șoseaua Cluj-Napoca – Oradea. Din primele informații, conducatorul unui autoturism marca Fiat Punto, inmatriculat in județul Mureș, un tanar de 20 de ani din comuna Manastireni,…

- Un tanar de numai 29 de ani și-a gasit sfarșitul in apele unui iaz. S-a intamplat duminica la amiaza in localitatea Iaz, din comuna Dornești. La fața locului au fost chemați militarii Detașamentului de Pompieri Radauți pentru a-l cauta pe tanar. Cu ajutorul barcii pneumatice și al mijloacelor de ...