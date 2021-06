Stiri pe aceeasi tema

- „Evolutia medie a competentelor in perioada inchiderii scolilor din primavara anului 2020 se caracterizeaza prin stagnare, cu tendinta de diminuare” a acestora, afirma Andreas Frey, care preda psihologia educației cu accent pe consiliere, diagnostic și evaluare la Universitatea Goethe și este, totodata,…

- Un studiu efectuat de Universitatea Goethe din orasul german Frankfurt a ajuns la concluzia ca invatamantul online (sau la distanta), o obligatie pentru multi elevi in timpul pandemiei, produce sub aspect educational un efect similar celui al vacantei de vara, iar randamentul si competentele elevilor…

