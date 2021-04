Un studiu dă de pământ cu regulile de distanțare socială la nivel mondial Un studiu realizat de cercetatorii de la Massachusetts Institute of Technology da peste cap tot ceea ce s-a propagat de la inceputul pandemiei in legatura cu distanțarea sociala. Cercetatorii spun ca in riscul de infectare cu Covid-19 nu exista nici o diferența daca stai la interior la doi metri sau la 20 de metri. Potrivit cercetatorilor, au fost omiși mulți factori care cuantifica cu exactitate riscul de transmitere in interior. Analiza lor arata ca multe spații care au fost inchise de fapt nu trebuie sa fie. Cercetatorii de la MIT au dezvoltat o metoda de calcul al riscului de expunere la Covid-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca aveți o dureri severe de cap, abdominale sau de picioare, ori dificultați de respirație, oficialii din domeniul sanatații din SUA considera ca este momentul unei vizite la medicul de familie. Acestea ar putea fi semne ale unui tip extrem de rar, dar sever, de cheag ce poate fi legat de vaccinul…

- Varianta de coronavirus extrem de contagioasa identificata pentru prima data in Marea Britanie nu provoaca boli mai severe, potrivit unui nou studiu efectuat pe pacienți spitalizați și publicat luni in revista medicala The Lancet , scrie Reuters . Tulpina, cunoscuta sub numele de B.1.1.7, a fost identificata…

- Rochelle Walensky, directorul Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Statele Unite, promoveaza noi date care sugereaza ca persoanele care au fost complet vaccinate nu transmit aproape niciodata COVID-19, potrivit bussinesinsider.com. Walensky se referea la un nou studiu CDC in care au…

- Statele Unite risca sa piarda toate succesele recente inregistrate in lupta impotriva COVID-19, din cauza ca noile variante de coronavirus extrem de contagioase profita de faptul ca americanii renunța la masurile de protecție sanitara, informeaza CNN. „Va rog sa ma ascultați foarte clar: la acest nivel…

- Persoanele care supraviețuiesc unei infecții cu COVID-19, cele cu simptome ușoare sau chiar asimptomatice ar putea sa le mulțumeasca stramoșilor lor neandertalieni, sugereaza un nou studiu, informeaza CNN . Cercetatorii germani au descoperit o mutație genetica care reduce riscul de infecție severa cu…

- Purtarea a doua maști in același timp, puse una peste alta, reduce riscul infectarii cu coronavirus, arata un nou studiu realizat de mai mulți specialiști ai Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Cercetatorii au stabilit și ca o masca foarte bine fixata pe fața reduce expunerea…

- Purtarea a doua maști in același timp, puse una peste alta, reduce riscul infectarii cu coronavirus, arata un nou studiu realizat de mai mulți specialiști ai Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Cercetatorii au stabilit și ca o masca foarte bine fixata pe fața reduce expunerea…

- Purtarea a doua maști in același timp, puse una peste alta, reduce riscul infectarii cu coronavirus, arata un nou studiu realizat de mai mulți specialiști ai Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Cercetatorii au stabilit și ca o masca foarte bine fixata pe fața reduce expunerea…