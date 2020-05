Un șofer „suveran” a fugit cu polițistul care îl oprise agățat de mașină Un incident socant s-a petrecut vineri noapte, in Capitala. Șoferul unui vehicul aparținand unei firme de transport persoane de tip ridesharing l-a luat pe sus pe polițistul care-l oprise la control. Din instinct, agentul s-a agațat de portiera, dar a cazut dupa cațiva metri. Fugarul, care avea și client, și-a continuat goana, dar a sfarșit cu mașina intr-o schela metalica. Este teafar și a fost reținut pentru 24 de ore. Puțin dupa 2 și jumatate dimineața, politistul de la Brigada Rutiera i-a facut semn soferului sa opreasca pe bulevardul Ștefan cel Mare. Radarul il inregistrase cu 70 de kilometri… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

