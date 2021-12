Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al unui șofer roman de TIR este cautat de miercuri seara in portul Anvers. Barbatul și-a pierdut viața intr-un cumplit accident, pe una dintre danele portului, tragedia fiind filmata de camerele de supraveghere.

- Șoferul unei microbuz cu numere de Cluj a fost gasit mort langa mașina, in parcarea unui magazin Real, din Pentling, in Bavaria, langa autostrada A3, scrie Știri Diaspora, care preia postarea de pe Facebook a unui roman care traiește in zona, Denis B.„In parcarea de la Real Pentling de afla o mașina…

- Un șofer de TIR aflat intr-o avansata stare de ebrietate a fost prins in Zona Libera Braila. In cabina camionului, polițiștii de frontiera au descoperit ca barbatul avea o doza de energizant, o sticla de coniac si o bere, toate consumate pe jumatate. „La sfarsitul saptamanii, pe timpul desfasurarii…

- Un sofer roman a intrat cu masina in coloana oficiala a presedintelui american Joe Biden, aflat la Roma intr-o vizita oficiala, si a tamponat una din masinile blindate ale corpului diplomatic, informeaza Corriere della Sera.

- Sfarșit tragic pentru un roman stabilit in Belgia! A plecat pe meleaguri straine pentru a asigura un trai mai bun familiei sale, insa și-a pierdut viața, chiar in timpul serviciului. Barbatul a decedat pe loc, dupa ce a cazut de la o inalțime de opt metri, in tima ce renova o cladire. Iata cum s-a intamplat…

- Peste o tona de cocaina provenita din Brazilia, in valoare de cateva zeci de milioane de euro, a fost confiscata vineri la bordul unei nave in portul Dunkerque (nordul Frantei), au anuntat marti o sursa apropiata anchetei si o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP, preluata de stiridiaspora.ro.…

- Doua ansambluri rutiere incarcate cu 31 de tone de deseuri metalice si din plastic incarcate in Bulgaria pentru Belgia si Letonia au fost oprite la PTF Giurgiu. "Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific…

- Tragedia intr-o parcare din Germania! Un barbat, șofer roman de TIR, a fost ucis intr-o zona de odihna. Potrivit primelor detalii din ancheta, victima ar fi fost prinsa intre doua semiremorci, dupa ce o persoana a impins una dintre semiremorci, provocand astfel tragedia. Totodata, suspectul a fugit…