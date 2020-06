Stiri pe aceeasi tema

- S-a trezit și ministrul Mediului!! Dupa zile și zile de inundații, oameni luați de viitura, case și terenuri acoperite de ape și pagube considerabile, s-a trezit și oficialul de la Mediu. Costel Alexe a convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența, in urma situației hidrometeorologice din…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO REPORTAJ| Imagini dramatice din Sanmiclauș, satul din Alba maturat de viitura: Așa ceva nu am pomenit, oamenii inotau cand ieșeau pe strada. Apa era și de 2 metri in case” Viitura a lasat dezastru in urma la Sanmiclauș, satul din comuna Șona, unde mai multe gospodarii au ramas…

- In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, aversele torentiale au produs inundatii in 29 judete (AB, AR, BH, BN, BV, BT, CL, CJ, CS, CV, DB, DJ, GL, GR, HR, HD, IL, IS, MH, MM, MS, NT, OT, PH, SV, TM, TR, VS si VN), fiind afectate 161 de localitati. Cu eforturi sustinute, pompierii au actionat in…

- Drumul Național 1 A Brașov-Cheia-Valenii de Munte este sub ape, in Sacele. Ploaia torențiala cazuta in ultimele ore a inundat DN 1 A. Se circula doar pe un sens de mers, alternativ. Pompierii Brașoveni sunt la fața locului și incearca sa elibereze carosabilul de apa. Mai multe gospodarii și chiar…

- Vremea rea a facut prapad in toata țara. Drumuri surpate, rauri care ies din matca, gospodarii și case inundate - așa arata o mare parte din țara dupa un nou episod de ploi torențiale. Zece localitați s-au aflat sub avertizare de vreme severa. Drumul Național 1R este inchis temporar dupa ce a fost surpat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ valabil, pe parcursul zilei de joi, in 15 judete din nordul si nord-vestul țarii, conform Agerpres.Potrivit meteorologilor, in Maramures, Crisana si local in Transilvania…

- Ploile și grindina fac ravagii in Romania, avertizarea de vreme rea a fost extinsa pana la sfarșitul lunii.Potrivit presei de peste Prut, grindina cazuta zilele trecute a distrus majoritatea livezilor si gradinilor. In Gorj, o mare parte din recolta de cirese va ajunge la gunoi.