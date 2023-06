Stiri pe aceeasi tema

- Un rus a fost ucis joi de un rechin in largul orasului egiptean Hurghada, la Marea Rosie, au raportat autoritatile, noteaza AFP. „Atacul unui rechin impotriva unui barbat (...) a dus la decesul acestuia", a declarat pe Facebook Ministerul egiptean al Mediului, fara a oferi alte detalii. Presa rusa a…

- Un tanar rus a fost mancat de un rechin in Marea Roșie sub privirile ingazite și neputincoaseale tatalui sau. Un barbat rus a fost auzit țipand „tata” in timp ce a fost atacat pana la moarte de un rechin, ieri, in stațiunea egipteana Hurghada. Turiștii au privit ingroziți de pe țarm cum fiara l-a ranit…

- Rusia a lansat marți, 9 mai, aproximativ 15 rachete de croaziera asupra capitalei Ucrainei, al doilea atac in tot atatea zile, sistemele de aparare antiaeriana doborandu-le pe toate, au declarat oficiali ucraineni, dupa ce au fost lansate alerte de raid aerian in toata țara, transmite Hotnews.ro . „Ca…

- Prezența UDMR la guvernare este garanția relațiilor bune dintre Romania și Ungaria (presa maghiara)Apropiata rotație premierilor face ca tensiunea sa creasca in cadrul Coaliției. In acest context se vorbește chiar și de ieșirea UDMR de la guvernare daca iși va pierde din puterea pe care o are deja.…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in apropiere de orașul Mladenovaci, 60 de kilometri sud de Belgrad, la doar o zi dupa atacul armat de la scoala „Vladislav Ribnikar” in urma caruia au murit noua oameni, scriu publicațiile sarbe Blic și Telegraf.Atacul armat a avut…

- Cum arata acoperișul Kremlinului dupa `atacul` cu drone. Ce s-a constatatDoua drone au explodat, miercuri, in apropiere de cupola Palatului Senatului de la Moscova. Una dintre explozii se pare ca a avut loc chiar pe cupola, dupa cum se poate vedea și in imaginile realizate de agenția Anadolu.…

- Doua drone ucrainene au incercat sa loveasca in timpul nopții de marți spre miercuri reședința președintelui rus Vladimir Putin de la Kremlin, a anunțat miercuri serviciul de presa prezidențial, care a calificat tentativa de atac drept un "act terorist", informeaza The Moscow Times."Aseara, regimul…

- Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat luni arestarea principalei suspecte pentru uciderea corespondentului militar Vladlen Tatarski intr-un atac cu bomba care a avut loc duminica intr-o cafenea din St. Peterburg, relateaza Kommersant. „Sub suspiciunea de implicare in explozia dintr-o cafenea…