Stiri pe aceeasi tema

- Radu Floricel, in varsta de 39 de ani și originar din Hunedoara, locuiește in Republica Irlanda, Tullamore, de 23 de ani. Acesta s-a mutat din Romania la 16 ani pentru a se reuni cu parinții sai.Floricel spune ca a lucrat intr-un magazin de telefoane mobile, a mers la Institutul de Tehnologie Athlone…

- Un roman care a fost suspectat in mod greșit de uciderea lui Ashling Murphy a spus ca a crezut ca cineva ii face o farsa, cand poliția a sunat la el la ușa, la cateva ore dupa moartea tinerei profesoare, in Irlanda, scrie portalul de știri Extra . Vorbind pentru sursa citata, Radu Floricel, 40 de ani,…

- O tanara profesoara a fost ucisa in Tullamore, comitatul Offaly, din Irlanda, in timp ce alerga prin parc, potrivit BBC. Se pare ca tanara nu și-a cunoscut ucigașul, a spus poliția irlandeza. Ashling Murphy, de 23 de ani, a fost atacata pe malul Marelui Canal in afara orașului miercuri dupa-amiaza și…

- UPDATE Luni, pana la ora 19.00, in urma utilizarii testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de saliva, au fost raportate 86 de cazuri detectate pozitiv, anunța ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In cursul zilei de luni, 6 decembrie, pana la ora 19:00, in urma utilizarii testelor rapide…

- O noua echipa de medici și asistenți din Republica Moldova ajunge luni la spitalul modular din Letcani, judetul Iasi, pentru a ajuta la tratarea pacientilor infectati cu COVID-19. Este vorba despre 20 de medici si asistente medicale, precum si 7 paramedici, a anuntat Ministerul moldovean al Sanatatii,…

- O echipa de medici și asistenți din Danemarca a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in Romania. Specialiștii danezi vor lucra la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș. Prima echipa medicala de sprijin sub coordonarea Mecanismului European de Protecție Civila și a Agenției Daneze pentru Managementul…

- Peste 90% din decesele inregistrate in saptamana 18-24 octombrie sunt ale unor persoane nevaccinate anti-Covid. Studiu al INSP Peste 90% din decesele inregistrate in saptamana 18-24 octombrie sunt ale unor persoane nevaccinate anti-Covid. Studiu al INSP Peste 90% din decesele din saptamana 18 – 24 octombrie…

- 2.277 de localitati din tara au incidenta cazurilor de COVID-19 mai mare sau egala cu 3 la mia de locuitori, informeaza agenția News.ro . Cea mai ridicata rata de infectare este inregistrata in comuna Branisca, județul Hunedoara: 38,56. Dintre orase si municipii, pe primul loc se afla Otopeni, cu 22,08.…