Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au confirmat sambata ca Marea Britanie a depasit pragul de 1 milion de contaminari cu SARS-CoV-2. Prim-ministrul Boris Johnson a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca Anglia va intra in carantina din 5 noiembrie pana pe 2 decembrie si le-a cerut englezilor sa stea acasa pentru ca sistemul…

- Numarul ridicat de cazuri de COVID-19 din Marea Britanie a pus in alerta autoritatile, care au decis sa inchida localurile la ora 22.00, iar unii vecini nu au voie sa mai intre in contact. Marea Britanie are peste 42.500 de decese, conform Mediafax.Cresterea numarului de cazuri de COVID-19…

- Olteanul Costeluș Lautaru are 20 de ani și a plecat cu familia in Anglia in 2012. A crescut la Academia lui Coventry, iar din vara lui 2020 a inceput o aventura inedita in liga secunda islandeza, la Magni Grenivik, in nordul insulei, intr-o comunitate cu numai 300 de oameni. Povestea tulburatoare a…

- 50 de state pe lista zonelor galbene ptr COVID dupa actualizare Autoritatile au actualizat lista cu tarile incluse în asa-numita zona galbena, ceea ce înseamna ca incidenta infectiilor cu noul coronavirus este ridicata, iar celor care vin de acolo în România li se impun…

- FUMIGENE DE LUNI (3) FUMIGENE DE LUNI(3) “Copiii sunt dresați și condiționați ca animalele. Acesta este noul program ‘școala altfel’: in cușca și cu botnița”- susțin protestatarii din Piața Universitații strigand, ca acum 30 de ani, “Libertate!” și “Jos dictatura!”. Medicala. Jandarmii susțin ca galagioșii…

- Poliția Romana a anunțat ca a descoperit, in judetul Neamt, carți și manuscrise vechi in valoare de peste 2.500.000 de lire sterline. Acestea sunt susceptibile a fi fost sustrase din Londra. Captura s-a realizat in urma cooperarii judiciare internaționale cu autoritațile din Marea Britanie și Italia.…

- O grupare de proxeneti care acționa in Marea Britanie, cu tinere racolate in Romania prin metoda „loverboy”, a fost destructurata la Iași. Proxenetii luau banii obținuți de fete și cumparau locuințe sau mașini de lux, anun'[ MEDIAFAX.Procurorii DIICOT Iași și polițiștii au facut, marți, patru…