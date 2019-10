Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al Statului Islamic (SI), Abu Hasan Al-Muhajir, a fost ucis duminica intr-un noi raid, efectuat in nordul Siriei, a anuntat un reprezentant al fortelor kurde, dupa ce Washingtonul a anuntat moartea sefului organizatiei ultradicale, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza AFP.

- Forțele kurde din Siria se așteapta la represalii din partea gruparii Statului Islamic, dupa anunțul morții șefului organizației, Abu Bakr al-Baghdadi, în timpul unui raid american, a spus pentru AFP comandantul Forțelor Democrate Siriene. ”Celulele teroriste îl vor razbuna pe…

- Liderul gruparii teroriste ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis intr-un raid american in nord-vestul Siriei. Donald Trump a confirmat informația in cadrul unei conferințe de presa. Președintele american a urmarit live operațiunea in care liderul Statului Islamic a fost omorat.

- Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune militara impotriva gruparii Stat Islamic din Siria.Alocutiunea prezidentiala va avea loc la ora locala 09:00 (13:00 GMT), a precizat purtatorul de cuvant intr-un scurt comunicat de presa, potrivit Agerpres"Tocmai…